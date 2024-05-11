Мы гордимся тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает наши планы

ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы и программы, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг верности по отношению к нему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что в ИСЕСКО задействованы умные сыны Азербайджана, они работают там как опытные эксперты.