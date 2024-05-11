https://news.day.az/politics/1659424.html Мы гордимся тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает наши планы - Генеральный директор ИCЕСКО
Мы гордимся тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает наши планы - Генеральный директор ИCЕСКО
ИСЕСКО гордится тем, что Президент Ильхам Алиев поддерживает ее планы и программы, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг верности по отношению к нему.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".
Салим бин Мухаммад аль-Малик отметил, что в ИСЕСКО задействованы умные сыны Азербайджана, они работают там как опытные эксперты.
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