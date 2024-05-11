Армянский церковный фейк

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне разгоняют церковный фейк. Уже в который раз. Все те же старые заезженные методы, мол "Азербайджан разрушил такую-то армянскую церковь". Приписав конечно же ей вымышленное армянское название и выдавая за свое.

На этот раз ересь о разрушенной церкви в Лачине в соцсетях запустил замдиректора Фонда изучения армянской архитектуры Раффи Кортошян. Он опубликовал на скорую руку сделанные на фотошопе, причитая, мол, "культовое сооружение было сооружено в 1996-1998 гг". Тем самым и разоблачил свою ложь.

Дело в том, что памятники армянской оккупации ни в коем образом не являются никаким предметом культурного наследия. До оккупации Лачинского района в мае 1992 года 99 процентов населения этого региона Азербайджана были азербайджанцы, исповедующие ислам, и никаких армянских церквей там не было и в помине. Попытки армянских так называемых специалистов поднять шум на весь мир информацией о разрушении армянских культурных памятников - это лишь очередная попытка армянских реваншистов не допустить достижения примирения двух соседних народов Южного Кавказа.

По всесоюзной переписи 1979 года в городе Лачин проживало уже 6073 человека, из которых 6019 были азербайджанцами, 19 - армянами, 10 - русскими и украинцами, 4 - курдами, 2 - грузинами, 1 - лезгином.

А население всего Лачинского района составляло 44 тысячи человек, из них только 34 человека были армяне.

Все что армянские оккупационные власти незаконно построили и арменизировали за время оккупации, переселяя на оккупированные территории армян-переселенцев из стран Ближнего Востока и Армении подлежит демонтажу в независимости от назначения. Поскольку заселение оккупированных территорий незаконными переселенцами противоречит международному праву и осуществлялось в нарушение всех конвенций.

Поэтому армянским дезинформаторам лучше помалкивать в тряпочку и заткнуться, чтобы не позориться. А то получат в очередной раз сдачи так, что мало не покажется.