Шуша вернула себе статус жемчужины Кавказа: историческая значимость фестиваля "Харыбюльбюль"

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше. Эта новость звучит, как нечто вызывающее чувство радости и гордости, но все же, как очень привычное, традиционное сообщение. И это, по большому счету, очень положительный и правильный момент. Ведь, именно для того, чтобы никто и никогда не ставил под сомнение принадлежность великой Шуши Азербайджану, чтобы она расцветала и закрепляла за собой статус культурной столицы нашей страны, и отдали свои жизни тысячи героев 44-дневной войны.

Как известно, 8 мая 1992 года великая Шуша была оккупировала со стороны Армении. Штурм Шуши армянские оккупанты пафосно назвали операцией "Свадьба в горах". И более 28 лет длилась эта трагедия. Ровно столько лет в Азербайджане 8 мая мая считалось днем скорби по утрате великого города. К счастью, все эти времена уже в прошлом. И произошло это благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, который всегда верил в освобождение всех наших оккупированных и знал, как этого добиться.

Это историческое событие произошло 8 ноября 2020 года. Именно так была поставлена важная, жирная точка в 44-дневной войне. С того самого дня и началось возрождение Шуши. Да, это не преувеличение. Ведь, чтобы что-то восстановить, нужно это освободить. Шуша была освобождена от тех, кто вел себя, как истинный варвар. Там, в великой Шуше было выявлено 26 полностью разрушенных армянами исторических памятника. Но, увы, ЮНЕСКО и все мировое сообщество до сих пор не дало справедливую оценку преступлениям армянской стороны.

Наоборот, мы являемся свидетелями того, как Франция и ряд иных стран мира пытаются очернить Азербайджан, девальвировать ценность нашей великой победы, значимость освобождения великой Шуши. Они пытаются обвинить Азербайджан в подготовке к новой войне, чего в реальности нет и быть не может. И всем им, из освобожденной и возрождающейся Шуши ответил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я желаю и уверен, что этого желает весь азербайджанский народ, чтобы под этим небом никогда больше не был слышен грохот пушек. Пусть отныне здесь раздаются звуки музыки", заявил он сегодня, на церемонии открытия VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль". И эти звуки чарующей музыки действительно раздавались в освобожденной Шуше, на равнине Джыдыр дюзю.

Напомню, что первый фестиваль "Харыбюльбюль" прошел в мае 1989 года и он был приурочен к 100-летию обучавшегося искусству мугама в Шуше азербайджанского певца-ханенде Сеида Шушинского. Со временем он приобрел статус международного, традиционного. И самым массовым по составу участников должен был стать 4-й фестиваль 1992 года. Он должен был стартовать 15 мая 1992 года. В нем планировалось участие около 500 человек из более чем 30 стран мира.

Но, именно захват колыбели азербайджанской культуры со стороны армянских оккупантов сделал невозможным проведение этого фестиваля на долгие, долгие годы. К счастью, все эти тяжелые, трагические времена позади. И сегодня Шуша вернула себе статус консерватории Кавказа. "Шуша - музыкальная столица всего Кавказа, пространство изобразительного искусства, родина прекрасного азербайджанского ковра, край музыки, мысли и поэтов", заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

Но, в реальности, Шуша является важным городом не только для Кавказа. "Город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира. Хочу выразить благодарность ИСЕСКО, ее руководству, странам-членам ИСЕСКО - братским странам за это решение... Мы принимаем это как знак очередной поддержки, уважения исламского мира к Азербайджану", подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Да, Шуша снова стала местом проведения музыкальных фестивалей, важнейшим из которых является международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль". Примечательно было видеть выступления на сцене фестиваля народной артистки СССР, прославленной Зейнаб Ханларовой. Ей в этом году исполнится 87 лет и я уверен, что посещение освобожденной Шуши, выступление в этом городе придаст новые силы прекрасной исполнительнице народных песен. Безусловно, значимым было и выступление на фестивале народной артистки Узбекистана и Азербайджана Насибы Абдуллаевой.

Но, безусловно, главным событием нынешнего года является то, что в освобожденную и стремительно возрождающуюся Шушу вернулись ее истинные хозяева- шушинцы. Они были и среди участников нынешнего фестиваля "Харыбюльбюль". При этом, они теперь могут ежедневно наслаждаться величием и красотой родного города. И это то, чем стоит дорожить сейчас и многие века спустя, воздавая благодарность личности, которая сделала сказку былью- Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.