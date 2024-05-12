https://news.day.az/politics/1659579.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии
Азербайджан выразил соболезнования Бразилии. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.
"Мы опечалены разрушениями и человеческими жертвами, вызванными наводнением в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этой катастрофы", - говорится в сообщении.
Отметим, что более 70 человек погибли в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.
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