МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии

Азербайджан выразил соболезнования Бразилии. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.

"Мы опечалены разрушениями и человеческими жертвами, вызванными наводнением в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этой катастрофы", - говорится в сообщении.

Отметим, что более 70 человек погибли в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.

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