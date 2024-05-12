Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.

Day.Az представляет данный видеоролик:

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