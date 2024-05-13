Назначен новый начальник Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана

Генерал-майор Мушфиг Мамедов назначен начальником Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана, сообщили в ответ на запрос Day.Az в ведомстве.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!