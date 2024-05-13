https://news.day.az/politics/1659703.html Назначен новый начальник Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана
Назначен новый начальник Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана
Генерал-майор Мушфиг Мамедов назначен начальником Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана, сообщили в ответ на запрос Day.Az в ведомстве.
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