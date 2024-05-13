Азербайджанские военные успешно выполнили задачу в тылу противника

В ходе международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix - 2024, проходящих в городе Конья Турецкой Республики, выполнены очередные задачи.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом учений парашютно-десантными и поисково-спасательными группами были успешно выполнены мероприятия по поиску потерпевшего крушение члена экипажа в тылу условного противника, допросу на месте и эвакуации обнаруженного члена экипажа.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 17 мая, нашу страну представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

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