Председатель ОБСЕ совершит визит в Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг совершит визит в Азербайджан.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом Ян Борг сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

"Я начал свой визит на Южный Кавказ сегодня в Ереване. Мы обменялись мнениями о продолжающемся политическом процессе с Азербайджаном, перспективах установления мира. Достижение устойчивого и всеобъемлющего мира остается главным приоритетом ОБСЕ", - сказал он.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является важным шагом.

"Завтра в Баку я буду обсуждать эти вопросы с азербайджанской стороной", - добавил Ян Борг.

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