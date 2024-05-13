Мирзоян о переговорах в Алматы

Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы были конструктивными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на совместной пресс-конференции в Ереване с председателем ОБСЕ Яном Боргом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян отметил, что переговоры продолжаются в соответствии с неоднократно озвученными принципами.

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