https://news.day.az/politics/1659720.html Мирзоян о переговорах в Алматы
Мирзоян о переговорах в Алматы
Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы были конструктивными.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на совместной пресс-конференции в Ереване с председателем ОБСЕ Яном Боргом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Мирзоян отметил, что переговоры продолжаются в соответствии с неоднократно озвученными принципами.
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