Начальник Главного управления по личному составу минобороны Мушфиг Мамедов

Как сообщалось ранее, соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева генерал-майор Мушфиг Мамедов назначен на должность начальника Главного управления личного состава министерства обороны Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

Мушфиг Мамедов был военным атташе Азербайджана в Турции.

Он также исполнял обязанности аккредитованного военного атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Республике Болгария.

М.Мамедов был награжден медалью "За Родину" в 2020 году.

В ноябре 2023 года указом Президента Азербайджана он получил звание генерал-майора.

Напомним, что предыдущим начальником данного управления был Керим Велиев, который в настоящее время является начальником Генерального штаба армии Азербайджана. После назначения К.Велиева начальником Генерального штаба, обязанности начальника управления исполнял генерал-майор Эльчин Халилов.

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