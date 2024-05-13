ОБСЕ поддерживает делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном

ОБСЕ приветствует процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и выступает за конструктивное проведение переговоров.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил нынешний председатель организации, министр иностранных дел Мальты Ян Борг.

"Мы поддерживаем процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном. Переговорный процесс должен проходить в условиях доверия, на равных основаниях. Конфликту, который длится десятилетиями и вызывает страдания, может быть положен конец", - добавил он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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