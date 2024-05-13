Армения заинтересована в восстановлении транспортных связей с Азербайджаном

Мирное соглашение, которое будет подписано между Арменией и Азербайджаном, послужит стабильности и долгосрочному миру в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы готовы и заинтересованы в восстановлении транспортных связей с Азербайджаном. Речь идет и о железнодорожном транспорте. Разумеется, регулирование этих вопросов будет осуществляться совместно, на основе более четкого взаимного принципа", - отметил министр.

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