Беларусь настроена плотнее взаимодействовать с экономикой Азербайджана

На уровне Президентов Беларуси и Азербайджана - большая политика: обмен мнениями по ситуации в мире, особенно вокруг Украины и на Южном Кавказе. Интерес Беларуси: максимально разворачиваться на Восток в условиях санкций со стороны Запада. А тут важный перспективный проект - транспортный коридор Север-Юг. Он проходит вдоль белорусско-российской границы и дает возможность товарам проходить в ЕС и из ЕС через территорию Беларуси. То есть получать доступ к глубинным рынкам стран ЕС, прежде всего Германии.

Об этом в интервью Day.Az сказал политолог из Беларуси, специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Как подчеркнул наш собеседник, важно, что с А.Лукашенко в Баку прибыла очень крупная белорусская делегация.

"Она состоит прежде всего из руководства экономических министерств и ведомств и крупнейших предприятий Беларуси. Беларусь настроена не просто эксплуатировать транзитное положение Азербайджана на транспортном коридоре Север-Юг, а глубоко взаимодействовать с экономикой Азербайджана. Эта тема обсуждалась и на уровне президентов. Возможно, удастся выйти на новые крупные направления экономического сотрудничества и торговли", - считает специалист-международник.

Директор Центра по проблемам европейской интеграции отметил, что экономические вопросы обсуждались в основном на расширенном заседании делегаций. Хотя на выставку Caspian Agro оба президента отправились вместе.

"Отправная точка для взаимодействия в экономике: сельское хозяйство и связанные с ним отрасли экономики. Сельскохозяйственное машиностроение с опорой на сотрудничество между Минским тракторным заводом и Минским автомобильным заводом и Гянджинским автомобильным заводом. Там очень хорошая многолетняя история взаимодействия.

Беларусь участвует в обеих региональных выставках, которые сейчас проходят в Азербайджане. На Caspian Agro белорусский павильон, видимо, крупнейший или как минимум один из крупнейших. Есть надежда на хороший объем заключаемых там уже сейчас сделок.

Возможно, благоприятным фоном для усиления взаимодействия двух стран по продуктам выступают те заморозки, которые прошли нынешней весной в Восточной Европе, Украине и России. Осенью ожидается рост мировых цен на хлеб и далее на связанные с с\х производством товары. Беларусь может предложить Азербайджану заранее массу связанных с с\х товаров: от тракторов до удобрений и некоторых видов продуктов", - заявил Ю.Шевцов.

По его словам, судя по опыту развития Нового вепикого шелкового пути между Китаем и ЕС, около 85% грузов ходит по нему через Беларусь, а около 15% - через порты Санкт-Петербурга на рынки стран, расположенных по побережьям Балтийского и Северного морей.

"Коридор Север-Юг скорее всего должен выйти примерно на те же показатели. При всех сложностях отношений Беларуси и ЕС, транзит через Беларусь пока в целом сохраняется. И пока есть основания ожидать, что он сохранится и далее. То есть сейчас есть большие надежды, что Беларусь не будет вовлечена в украинскую войну. В этом заинтересованы и Россия и Китай и ЕС.

С другой стороны, Беларусь становится полноценным членом ШОС и намерена активно работать в рамках этой организации. В том же направлении развивается и Иран. Возможно, интерес к ШОС проявит сейчас и Азербайджан. Если так, то у Беларуси и Азербайджана будет возможность тесного двустороннего сотрудничества в этой организации, а также, при желании Азербайджана, и в БРИКС.

Для Беларуси также важно понимать, будут ли разрастаться кризисные явления в Армении и Грузии в большой региональный конфликт или нет", - пояснил он.

Специалист также подчеркивает, что между Азербайджаном и Беларусью нет политических противоречий и негативной истории взаимоотношений. Более того, бывали эпизоды, когда Азербайджан оказывал Беларуси помощь в критические моменты: кредит в сложный момент и тому подобное.

"Беларусь и Азербайджан имеют несколько похожие политические системы: в обеих странах сильная президентская власть. Причем она является таковой примерно одинаковое долгое время. Это облегчает психологический контакт двух лидеров и создает комфортный политический фон для торговли и иного взаимодействия.

Важно, что Азербайджан стремится развивать собственное производство и в области сельского хозяйства и в индустрии. Это создает очень хорошую базу для кооперации производителей двух стран. Тем более, что и на мировом рынке между Беларусью и Азербайджаном особой конкуренции нет. У стран отличающаяся друг от друга структура экономики", - подытожил Юрий Шевцов.

Напомним, 15 мая Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Абдул Керимханов