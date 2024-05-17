Хикмет Гаджиев встретился с представителями правительства США

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе визита в США встретился с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом, исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким и исполняющим обязанности помощника министра по вопросам демократии, труда и прав человека Робертом Гилкристом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети X.

Согласно информации, были проведены обсуждения по широкому спектру вопросов, охватывающих двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию в региональной и глобальной безопасности, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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