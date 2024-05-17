Макрон пытается похоронить Новую Каледонию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эммануэль Макрон уничтожает Новую Каледонию и Францию.

Day.Az представляет публикацию:

События в Новой Каледонии продолжают развиваться по самому негативному сценарию. Армия Франции жестоко давит протесты местного населения, требующего у Парижа права принимать участие в принятии решений, касающихся судьбы этой заморской территории (читай: колонии) Франции.

Уже подтверждены десятки погибших и более 200 раненых. Французские силовики задержали несколько сотен протестующих. Кроме того, власти заблокировали в регионе TikTok- для того, чтобы максимально снизить огласку той жестокости, которую устроили в Новой Каледонии французские военные.

Это только изредка Париж строит из себя борца за все хорошее, когда речь идет о третьих странах. Почему-то сейчас МИД Франции не обвиняет сам себя в "чрезмерной жестокости", не разглагольствует о ценностях - совсем не так вели себя макроны, идальго и прочие.

В 2020 и 2023 годах Макрон и его команда обвиняли Баку в применении силы в отношении вооруженных- ВООРУЖЕННЫХ! - боевиков и регулярной армии иностранного государства, оккупировавшего признанную территорию нашей страны и нарушающих конституционный строй. В 2024 году они давят армией безоружных людей в Новой Каледонии и называют это восстановлением конституционного порядка.

Лицемерие? Безусловно. Но самое важное в происходящем в Новой Каледонии - это последствия.

Даже если жители Новой Каледонии не смогут добиться своего - они уже победили. Почему? Потому что своими действиями Макрон только добивает остатки французской колониальной империи.

Этот недонаполеон пытается задавить протесты в крови, страхе тюрьмы, заблокировать распространяющуюся оттуда информацию, чтобы закончить этот кризис на выгодных для себя позициях. Но в то же время (и скорее всего, сам Макрон этого тоже пока не понимает), в долгосрочной перспективе жесткое подавление протестов окончательно добьет и похоронит идею французского неоколониализма.

Или власти Франции думают, что жестокость полиции и военных позволит им спокойно продолжать разглагольствовать о конституционном порядке? Они реально думают, что в других заморских территориях не живут такие же малообеспеченные, подавленные люди, которым надоело быть под гнетом?

Может Макрон рассчитывает быстро все заглушить?

Если так, то он в лучшем случае самый бездарный президент в истории Франции. Он пытается похоронить протесты в Новой Каледонии - а закапывает интересы и остатки авторитета своей страны.

Жители остальных заморских территорий Франции - это не студенты международных отношений, это живые люди. Они все прекрасно видят. И уже сейчас можно делать ставки: как резко изменятся отношения между колониями и метрополией.

Они видят своими глазами, что Париж о них думает. Они понимают, кто их главный и единственный враг сегодня - и готовятся. И даже если Макрон додавит протесты в Новой Каледонии - ему не избежать парада суверенитетов от других заморских территорий. Свою политику изменят и формально независимые, но завязанные на Париж африканские государства. В принципе, пример Мали и Нигера показывает, что эта динамика уже происходит.

И что тогда будет делать Макрон? Пить чай? Разглагольствовать в интервью?! А что он будет делать, когда жители остальных осколков французского колониализма потребуют их уважать? А в том, что такие требования будут, можно не сомневаться.

Сотни лет правители Франции строили колониальную империю. На крови, геноциде и убийствах. Жестоко, безжалостно. Но построили. Макрон уничтожает все это - и надо сказать, ударными темпами.

Разумеется, делает он это не ради жителей Новой Каледонии. Просто мир сейчас такой: государств много, а настоящих лидеров - по пальцам пересчитать.

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