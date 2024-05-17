https://news.day.az/politics/1660772.html Изменен адрес посольства Азербайджана в Иране
Изменен адрес посольства Азербайджана в Иране
Планируется возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране на новом месте.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о проводимой работе по восстановлению деятельности посольства Азербайджана в Иране.
Он отметил, что после теракта совершенного на посольство Азербайджана в январе прошлого года, одним из основных направлений переговоров с иранской стороной стал вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре