В Женеве состоялась встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении - Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

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