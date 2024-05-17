https://news.day.az/politics/1660793.html В Женеве состоялась встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении - ФОТО
В Женеве состоялась встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении - ФОТО
В Женеве состоялась встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении - Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
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