Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом по организации парламентской встречи в рамках COP29

В Женеве (Швейцария), подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом в связи с организацией парламентской встречи в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29).

Как сообщили в пятницу Day.Az в Милли Меджлисе, документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

"Выступая на церемонии подписания, председатель Милли Меджлиса отметила важность подписанного документа и сказала, что парламентская встреча окажет на парламентской платформе поддержку мероприятиям, проводимым в рамках COP29.

По ее словам, это мероприятие позволит парламентариям обмениваться мнениями и предлагать предложения и новые идеи по борьбе с изменением климата. Спикер выразила уверенность в том, что совместными усилиями Милли Меджлиса Азербайджана и Межпарламентского союза встреча будет проведена на высоком уровне.

Говоря о том, что Азербайджан гордится проведением такого престижного мероприятия, как COP29, спикер Сахиба Гафарова отметила, что это показатель признания усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.

Мартин Чунгонг с удовлетворением напомнил о визите в Азербайджан и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, поблагодарил главу государства за поддержку.

Он подчеркнул, что данный документ создан в результате переговоров с Милли Меджлисом, отметив, что парламентская встреча также станет историческим событием с точки зрения парламентской дипломатии и совместной борьбы против глобальных вызовов", - говорится в сообщении парламента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!