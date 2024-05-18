Политика "двух стульев" секретаря совбеза Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Секретарь совбеза Армении Армен Григорян порой демонстрирует весьма странную логику, граничащую с безумием. В своем последнем интервью одному из армянских изданий чиновник показал, что в Армении нет единой внешнеполитической концепции и стратегии.

Во время беседы с журналистом Григорян фактически обвинил официальных представителей России во лжи. Иронично то, что изначально его мысли задумывались как возможность внести ясность в отношения с Москвой.

В частности, секретарь армянского совбеза опроверг позицию Кремля, согласно которой российские пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Армении с Ираном именно по просьбе Еревана.

"Они спросили, хотим ли мы вывести и оттуда (границы Армении с Турцией и Армении с Ираном - ред.)? Мы сказали, что три направления, откуда нужно вывести, были на основе устной договоренности, мы просим, чтобы они вышли с этих трех направлений. Что касается присутствия на границах с Турцией и Ираном, то это на основе Договора, и мы пока это не обсуждаем", - отметил он.

Также Григорян обвинил Россию в манипуляциях с использованием третьих стран в попытках повлиять на отношения между Россией и Арменией.

"Я не понимаю попытки России регионализировать вопросы Россия-Армения, периодически пытаясь вовлечь Иран. То есть они не обсуждают наши отношения в контексте Армения-Россия и пытаются вовлечь третьи страны, чтобы они сказали Армении, что есть какая-то проблема", - заявил Григорян.

Получается интересная ситуация. С одной стороны, армяне прогоняют Россию из Ереванского аэропорта и ряда приграничных территорий. С другой стороны, Ереван не против того, чтобы российские миротворцы несли службу на границе с Арменией и Турцией. А с третьей стороны, согласно Григоряну, Россия проводит антиармянскую деятельность.

Армянские официальные лица делают очередные непонятные заявления. Один говорит одно, другой другое. Продолжают свой старый цирковый трюк с попытками усидеть на нескольких стульях. Но ведь так можно и больно упасть.

Интересно, на кого рассчитано это пространное интервью секретаря Совбеза Армении - на новых друзей на Западе или он пытается послать очередной месседж традиционному союзнику? Время покажет, но, кажется, господин Григорян никак не может определиться, Армения - это независимое государство, которое должно само охранять свои границы, или пока армянская государственность является условной и не доросла до этого атрибута, свойственного всем другим независимым государствам.