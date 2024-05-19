Хорошо пляшет тот, кто пляшет последним

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Можете не верить, но настанет тот день, когда в Армении задержат Виталия Баласаняна, Самвела Бабаяна и прочих, а затем передадут Азербайджану в рамках межгосударственного соглашения об экстрадиции. Этим типам удалось как-то улизнуть после сентябрьской антитеррористической операции, но все когда-нибудь кончается. Их "славный боевой путь" тоже закончится за решеткой, и не исключено, что за окном камеры будут совсем не армянские пейзажи.

Сепаратист Виталик Баласанян - военный преступник со стажем. За ним тянется шлейф кровавых преступлений с начала 90-х годов. Свои "подвиги" он начал совершать еще до Первой карабахской войны, а во время боевых действий оторвался по полной. На его руках столько крови, что их не отмыть. После 44-дневной войны Виталик разработал план спасения своей шкуры. Он начал строить из себя оппозицию тогдашнему сепаратистскому режиму, говорить о необходимости договариваться с Азербайджаном. Как и Сёма Бабаян, кстати. Однако избавиться от репутации преступника ни тому, ни другому не удалось.

Как опытный боевик, многие годы хозяйничавший на оккупированных территориях, Виталик сумел найти способ побега и спас таки свою шкуру. Теперь он записался в оппозицию уже в Армении. Сейчас он примкнул к акциям протеста попа-мошенника Србазана и раздает интервью, делясь "мудростью" с подрастающими сепаратистами. Баласанян для протестной массы, которая кишит бывшими членами вооруженных банд и деятелями сепаратистского режима, являет собой честь и совесть борьбы армян за чужие земли.

Очень обидно за армянский народ, который дурят практически все. Виталик Баласанян, например, убеждает, что трехстороннее заявление от ноября 2020 года все еще в силе и должно выполняться. Он заверяет соплеменников, что российские миротворцы вовсе не покинули полностью Карабах и будут оставаться там до ноября будущего года, что дает армянам шанс. Армяне, не верьте, все это ложь. Пусть послужной список этого "полководца" не обманывает вас. На самом деле все далеко не так, как хочет представить Виталик. А как? Сейчас объясним.

Во-первых, трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года утратило силу. Арменией и частично Россией оно не выполнялось с самого начала. Главной целью России было ввести военный контингент в регион, главной целью Армении - сохранить контроль над оставшейся частью оккупированных территорий. Обе стороны достигли своих главных целей, можно сказать, помогли в этом друг другу. Главные же цели Азербайджана достигнуты не были, так как армянская сторона блокировала их реализацию, а российская закрывала на это глаза. Не были выведены армянские вооруженные формирования, не было обеспечено транспортное сообщение с Нахчываном, сепаратисты продолжили вооружаться и грабить азербайджанские недра и так далее. Так что трехстороннее заявление работало, можно сказать, пару недель - пока миротворцы полностью не въехали в Карабах. На этом все.

На сегодня никаких обязательств по этому документу у Азербайджана нет. Откуда Виталик взял, что заявление от 2020 года обязует вернуть армян в Карабах? Ничего подобного. Он хочет убедить добровольных релокантов, что не стоит пускать корни в Армении, так как они имеют какие-то права в Азербайджане. Не верьте, бывшие соотечественники, он вас обманывает. Никаких обязательств по этому поводу у Баку нет. А если по международному праву они и существуют, то только и только параллельно с такими же обязательствами Еревана вернуть насильственно изгнанных азербайджанцев на земли предков в Армению. Баку и так сделал достаточно односторонних шагов во имя мира. Больше уступок не будет.

Пойдем дальше. Российский миротворческий контингент почти полностью покинул Азербайджан. В скором времени этот процесс завершится окончательно. Это - во-вторых. 15 мая в Ходжалы состоялись официальные торжественные проводы РМК с песнями и плясками. Вспоминая, как в ноябре 2020 года сепаратисты с песнями и плясками встречали "спасителей", еще раз убеждаемся, что хорошо пляшет тот, кто пляшет последним.

После антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года и договоренности Баку и Москвы о выводе РМК, о трехстороннем заявлении четырехлетней давности говорить уже не стоит. И, кстати, этот документ неверно именуют соглашением. Это не было соглашение, это была декларация тех шагов, которые должны быть предприняты на пути к миру. Не наша вина, что нам опять все пришлось делать самим. Как и в случае с резолюциями Совбеза ООН.

Оппозиция в лице Баласаняна винит во всем Никола Пашиняна, но тот всего лишь выполнял общественный заказ. Проблема в самом заказе армянского общества, а не в Пашиняне. Сегодня он совершенно разумно и дальновидно вычеркивает тему Карабаха из армянской повестки, а общество упорно пытается вернуть ее обратно. Хотя нет, не будем говорить об обществе в целом. Безуспешность и малочисленность сторонников Србазана показывает, что синдромом "миацума" страдает все же не большая часть населения соседней страны. Большая часть, которая молчит, боясь подать голос, на самом деле с Виталиком Баласаняном не согласна. Надеемся, что граждане Армении устали от болтовни провокаторов из Карабаха и больше не захотят умирать на чужой земле. Ведь посмотрите, кто является костяком шабаша, устроенного Србазаном, - карабахские релоканты, а управляет процессом карабахский клан в лице Кочаряна.

Эта правда, возможно, нашим соседям и не нравится, но на то она и правда.