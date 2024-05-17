У семьи Варданяна кончилась фантазия

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что семья отбывающего наказание в бакинском СИЗО сепаратиста Рубена Варданяна исчерпала фантазию.

Day.Az представляет публикацию:

Семья Рубена Варданяна, как мы и предполагали, включила остатки креатива и снова "призвала международное сообщество" сделать так, чтобы отец семейства, военный преступник, вышел на свободу.

И опять же, как мы и писали - ничего особенного они скреативить уже не могут. Голодовка, Нобелевка, трогательные интервью сына - все пошло зря. В итоге семья Рубика опубликовала сегодня еще одно заявление с новыми-старыми требованиями.

Они требуют "немедленно освободить" и Варданяна, и остальных карабахских сепаратистов, дожидающихся суда - причем аргументы семьи Варданяна настолько смешны, что требуют отдельного внимания. Итак, почему же, по мнению семьи Рубена Варданяна, их папку надо немедленно выпустить?

Во-первых, считают они, потому что Варданяна не дают выпустить под залог. Цитата: "Неоднократное продление ареста без конкретного решения и обоснованного отказа в освобождении под залог - это нарушение прав Варданяна".

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана гласит, что под залог по решению суда может быть выпущен подозреваемый, если он обвиняется в совершении преступлений, не являющихся тяжкими или не представляющих серьезную общественную опасность, а также, если он совершил тяжкое преступление, но по неосторожности. А теперь вопрос: что из сделанного Варданяном - не тяжкое преступление? Или сепаратизм не представляет серьезной опасности? Или может быть Рубик случайно сунулся в Ханкенди, и интервью свои раздавал случайно? Бухой был?

Во-вторых, семья Варданяна почему-то считает, что они решают, какие и где проводить международные мероприятия. Цитата: "Баку должен освободить из-под стражи его и других политзаключенных, если хочет сохранить привилегию проведения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую он назвал Конференцией мира".

Кому-кому Баку там чего-то должен? И кто способен лишить Азербайджан этого права? Сын Рубена Варданяна что ли? Ну, и наконец, главное. СОР29 будет Конференцией мира, а не Конференцией дня открытых дверей в СИЗО. Мир между Азербайджаном и Арменией не имеет никакого отношения к уголовным преступлениям, совершавшимся на территории Азербайджана Рубеном Варданяном.

В-третьих, семья Рубика утверждает, что арест Варданяну продлевают потому, что "у Азербайджана нет никаких фактических доказательств против него". Ну да, нету, ага. Нет ни одного интервью Рубена, в котором он прямо нарушал азербайджанское законодательство, нет ни одного фото или видео с Рубеном, торчащим в Ханкенди в кабинете "госминистра", нет никаких заявлений и ПОДПИСАННЫХ Варданяном документов, да? Есть, все есть - и семья Рубика не может об этом не знать.

Впрочем, у жены и детей Рубена по-прежнему есть время креативить, придумывать новые варианты: Варданян пробудет в СИЗО минимум до конца октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!