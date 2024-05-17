Комитет парламента Азербайджана осудил предвзятую резолюцию Палаты депутатов Люксембурга

Комитет Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям выражает решительный протест в связи с принятием 16 мая Палатой депутатов Люксембурга предвзятой и далекой от объективности резолюции против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, комитет распространил заявление в связи с предвзятой резолюцией Палаты депутатов Люксембурга.

В заявлении говорится, что в указанной резолюции не учтены правда и факты о Карабахском регионе Азербайджана, территориальных претензиях Армении к Азербайджану, являющихся корнем конфликта в регионе, а также этнических чистках азербайджанского населения со стороны Армении. Игнорирование вопроса судьбы около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной оккупации со стороны Армении территорий Азербайджана на протяжении 30 лет, и акцентирование при этом внимания на пропавших без вести армянах является наглядным примером двойных стандартов.

"В то же время были искажены цели антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, и выдвинуты необоснованные претензии к нашей стране, а также проигнорировано, что эти мероприятия были направлены на устранение продолжавшихся военных угроз Азербайджану, существования незаконных военных формирований. Кроме того, не была дана должная оценка успешным шагам, предпринятым в направлении реинтеграции жителей Карабахского региона армянского происхождения в азербайджанское общество.

В то время, когда принимаются меры для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, формата двусторонних переговоров, и достигаются успешные результаты, и в частности в направлении делимитации и демаркации границ, целью Палаты депутатов Люксембурга и ее покровителей является вмешательство в регион и нарушение этого формата двусторонних переговоров и мирного процесса.

Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям решительно отвергает этот несправедливый подход к нашей стране и воспринимает его как наглядный пример отсутствия в Палате депутатов Люксембурга способности и желания понимать реалии", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!