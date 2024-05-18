О сложных сообщениях: от орангутангов до Виталия Баласаняна

Автор: Акпер Гасанов

Ученые с помощью искусственного интеллекта изучили звуки, издаваемые орангутангами, и пришли к выводу, что этот вид обезьян, скорее всего, передает посредством звуков сложные сообщения. Как сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале PeerJ Life & Environment, исследователи обнаружили "непрерывную градацию звуков по фазам и импульса", что позволяет предположить, что орангутанги могут очень точно модулировать свой голос.

Такая вот интересная информация. Казалось бы, какое она отношение имеет к бывшему "секретарю совета безопасности" в рядах карабахской хунты Виталию Баласаняну? Не спешите с выводами, а лучше оцените звуки, издаваемые этим персонажем. Сразу замечу, что они вполне могут представлять интерес для тех же ученых, что изучали недавно орангутангов.

Начнем с того, что Баласанян так до сих пор и не дал честного ответа на простой вопрос о том, как ему удалось улизнуть из Ханкенди в сентябре прошлого года, после проведения там азербайджанской армией контртеррористической операции. Вот и на сей раз, отвечая на вопрос назойливого журналиста, Баласанян принялся отчаянно "финтить ушами". "Спокойно, я увидел, что никого нет, приехал. Пусть это останется тайной. Когда соответствующие органы государств сделают запрос, я им скажу, как я приехал, они увидят, что там есть указатели", - изрек он.

Тем самым, Виталий поставил в идиотское положение российско-армянского олигарха Рубена Варданяна, а также бывших лидеров и членов карабахской хунты, начиная от Араика Арутюняна и заканчивая Аркадием Гукасяном, включая Давида Бабаяна. Получается, что они не способны ориентироваться в карабахской местности, даже если там есть указатели. Несложно представить, что бы они все ответили Баласаняну, если бы столкнулись с ним лицом к лицу, после озвучивания такого примитивного оправдания.

Им же, нынешним клиентам бакинского СИЗО, тоже хотелось бы оказаться на свободе. Но видят они ныне небо в клетку. А все потому, что не додумались эти персонажи, как Баласанян, переодеваться в женскую одежду, чтобы в таком виде проскочить в толпе покидающих Карабахский экономический регион Азербайджана. Так что понятно, почему Виталик так жаждет сохранить свой "подвиг" в тайне. Но сам его факт, безусловно, дает полную оценку любым нынешним действиям этого персонажа.

Он, как выясняется, решил напомнить о себе, прильнув к движению "реваншистов", которое поручено возглавлять архиепископу Баграту Галстаняну. Он, как уже понятно всем, в этой истории является всего лишь пешкой. А двигают им Роберт Кочарян и Серж Саргсян - два бывших карабахских сепаратиста, которым удалось стать президентами Армении, хотя и по ним "плачет" бакинский СИЗО. В целом, в самом факте присоединения Баласаняна к этой акции нет ничего удивительного. Подобное тянется к подобному.

Другое дело, что оказавшись на акции протеста, слегка захмелев от давно невиданного интереса к собственной персоне, Баласанян наговорил много глупостей. Он для начала предложил журналистам ознакомиться со своими речами образца 2018 года. Виталий как бы намекал на то, что уже тогда он предвидел то, что сейчас называет "сдачей арцаха". Нет, ну не Баласанян, а армянский Нострадамус какой-то! Армянский оракул, оказался почище дельфийского, на поверку.

С такими "талантами" Баласаняну нужно не по акциям протеста "реваншистов" шляться, а в бюро прогнозов погоды трудоустраиваться. Чтобы регулярно с умным видом заявлять: "То ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет". Уверен, что армянский метеоролог из него получится такой же, как армянский политик. Он ведь реально жаждет вернуться в большую политику, пытаясь пролезть туда через заднюю дверь, настежь раскрытую архиепископом Багратом для всех не брезгующих этим.

Он, в частности, стал требовать от руководителей Армении, Азербайджана, России обеспечения возвращения армян в Карабахский экономический регион нашей страны. Нет, чего уж он как-то мелко плавает. Сразу подготовил бы и разослал письма с такой просьбой руководителям всех существующих государств мира. Добавив от себя лично просьбу о ключе от квартиры, где деньги лежат, в комплекте с кругом от бублика и ушами мертвого осла.

Баласанян же в реальности понимает всю бредовость своего словесного ряда. Он знает, что армяне проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконно с паспортами граждан РА. Знает он и о том, что им на протяжении четверти века предлагалось легализоваться, получив паспорта Азербайджана. Они не захотели. И теперь они проживают в стране, паспортом коей обладают. Так что, как видим, совсем уж странными были звуки, издаваемые Баласаняном на митинге "реваншистов". Ученые, исследовавшие орангутангов, вполне могут заинтересоваться и Баласаняном.