Азербайджан наладил более эффективные контакты с Арменией без посредников.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью телеканалу ARB24 заявил политический комментатор Сахиль Керимли.

С.Керимли отметил, что в результате прямых контактов между Азербайджаном и Арменией удалось добиться определенного прогресса.

"Азербайджан с самого начала был сторонником проведения встреч без посредников. Время показало, что определенная Азербайджаном политика придала положительную динамику мирному процессу. Признаками положительной динамики можно считать и процессы, происходящие на азербайджано-армянской границе.

Зависимая политика армянских властей не позволяла вести переговоры в позитивном ключе. Армения занимала деструктивную позицию на мирных переговорах, но Азербайджану удалось привести Армению к миру", - добавил он.

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