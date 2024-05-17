https://news.day.az/politics/1660918.html Комитет министров Совета Европы выразил поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном
Комитет министров Совета Европы выразил поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном
Комитет министров Совета Европы выразил полную поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, комитет министров приветствовал процесс делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.
В сообщении организации отмечается, что комитет министров приветствует продолжение мирного процесса, основанного на принципах взаимного признания территориальной целостности, уважения суверенитета, нерушимости границ и неприменения силы.
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