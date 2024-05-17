Завершились международные учения "Anatolian Phoenix-2024" - ФОТО
В городе Конья Турецкой Республики завершились международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024".
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.
Выступившие на церемонии закрытия представили анализ действий, выполненных в ходе международных учений.
В завершение мероприятия составы участников преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.
Отметим, что в ходе учений наши военные летчики на штурмовиках "Су-25" ML во взаимодействии выполнили задачи по обнаружению наземных целей условного противника, нанесению по ним авиационных ударов и обеспечению ближней воздушной поддержки наступающим группам.
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