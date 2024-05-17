https://news.day.az/politics/1660980.html Завершился государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан - ФОТО
17 мая завершился государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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