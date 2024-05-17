ЕС приветствует продолжение процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует продолжение процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, основанного на Алматинском соглашении 1991 года, а более конкретно, протоколе, подписанном в ходе 9-го заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана в среду, 15 мая, что привело к соглашению по нескольким участкам границы.

ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для урегулирования других нерешенных двусторонних вопросов и остается приверженным поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

Напомним, что 15 мая состоялась девятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими Протоколом 8-й встречи от 19 апреля 2024 года, обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

По итогам встречи был подписан соответствующий Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.

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