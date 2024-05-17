Франция пытается оклеветать Азербайджан

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу "France-2" 16 мая 2024 года озвучил очередные необоснованные обвинения против Азербайджана. Франция, как всегда, "забывая" о своей колониальной политике, пытается распространять клевету на других.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы, новые методы колониализма продолжаются и сегодня, и одной из тех, кто продолжает это делать, является Франция, передает Day.Az.

"Когда в адрес Азербайджана во Франции выдвигаются необоснованные обвинения, их авторам следует задать самим себе вопрос. Что происходит в Новой Каледонии? Ответ на этот вопрос очевиден. Канакский народ хочет сохранить свою национальную идентичность. Канакский народ хочет быть независимым. Франция применяет против этого силу", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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