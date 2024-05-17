Какой интерес представляет для Беларуси сотрудничество с Азербайджаном

Беларусь и Азербайджан связывают давние добрые отношения, и их обязательно следует развивать - это выгодно для обеих сторон. Как передает Day.Az, об этом в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" заявил политолог, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов.

Гость эфира напомнил, что белорусский лидер с девяностых годов большое внимание уделял Кавказу:

- Одной из точек роста был Азербайджан.

Вадим Елфимов поделился мнением, что способствовало установлению дружеских отношений между двумя странами:

- Мы слышали теплые слова, которые сказали друг другу два президента, видели, как Александр Григорьевич почтил память Гейдара Алиева - отца нынешнего лидера Азербайджана - побывав на его мемориале. Это о многом говорит. Пример Гейдара Алиева важен тем, что основатель Азербайджана сохранял традиционность развития страны. То же самое происходит в Беларуси: мы стоим на плечах предыдущих поколений, ни в коем случае не отказываемся от их достижений.

Политолог отметил, что дружба, которая существовала между белорусским и азербайджанским народами еще в советское время, продолжает крепнуть:

- Выбор этого дипломатического трека не сиюминутный, не одномоментный. Это понятно по тому, о чем говорил Александр Григорьевич с руководством Азербайджана. Закрытых тем для наших стран нет.

Вадим Елфимов объяснил, какой интерес представляет для Минска сотрудничество с Баку:

- Азербайджану необходимо восстанавливать возрождаемые территории. Белорусская строительная отрасль будет задействована на долгие годы. Мы готовы строить деревянные дома, а с деревом в Азербайджане проблемы. Значит, это будет способствовать развитию нашей деревообрабатывающей промышленности.

Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана, добавил гость программы:

- Мы знаем, как хорошо работают агрогородки в нашей стране. Урбанизация не должна съесть всю демографию - проблема актуальна для Азербайджана в том числе, а у Беларуси имеется наиболее успешный опыт ее решения. Агрогородки - это народосберегающие технологии, которые позволяют создавать условия для людей, задействованных в сельском производстве. А сельское хозяйство в Азербайджане начинает отставать. Ильхам Алиев поставил задачу укреплять сельское хозяйство, средства для ее решения есть, и Беларусь может предложить свою помощь.

Роднит лидеров двух стран и миротворческие интересы, акцентировал Вадим Елфимов:

- "Ты сегодня отвечаешь за весь Кавказ" - это очень значимые слова, прозвучавшие из уст Александра Григорьевича в адрес Ильхама Алиева. Кавказ сегодня начинает бурлить, США и Евросоюз хотят его расшатать, а Азербайджан заинтересован в стабильности и спокойствии в регионе. Полнейшее совпадение наших миротворческих интересов.