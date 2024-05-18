Руководящий состав минобороны Азербайджана встретился с военнообязанными

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретились с военнообязанными, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке.

Как сообщили в субботу Day.Az в минобороны Азербайджана, в ходе встречи генерал-полковник К.Велиев рассказал о положительных результатах успешных реформ, проводимых в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

"Первый заместитель министра обороны отметил важность планомерного продолжения мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, уделения особого внимания регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих, находящихся в резерве.

Начальник Генштаба поинтересовался обеспечением военнообязанных и проведенными практическими занятиями. Он довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны в связи с дальнейшим повышением уровня их профессионализма, адаптацией к реальным боевым условиям с целью эффективного применения новопринятого на вооружение оружия и боевой техники с использованием технологических инноваций.

Перед командирами воинских частей поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества подготовки, а также повышению профессионализма задействованного личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

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