Руководящий состав минобороны Азербайджана встретился с военнообязанными - ФОТО
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретились с военнообязанными, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке.
Как сообщили в субботу Day.Az в минобороны Азербайджана, в ходе встречи генерал-полковник К.Велиев рассказал о положительных результатах успешных реформ, проводимых в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.
"Первый заместитель министра обороны отметил важность планомерного продолжения мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, уделения особого внимания регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих, находящихся в резерве.
Начальник Генштаба поинтересовался обеспечением военнообязанных и проведенными практическими занятиями. Он довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны в связи с дальнейшим повышением уровня их профессионализма, адаптацией к реальным боевым условиям с целью эффективного применения новопринятого на вооружение оружия и боевой техники с использованием технологических инноваций.
Перед командирами воинских частей поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества подготовки, а также повышению профессионализма задействованного личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
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