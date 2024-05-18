В Ханкенди обнаружен арсенал армянского вооружения

Сотрудники полиции в рамках комплексных мероприятий обнаружили в городе Ханкенди оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в частности, с 11 по 18 мая были обнаружены и изъяты 43 автомата, 3 пистолета, 8 ружей, 15 ручных гранат, бомба С-4, 19 взрывателей к ручным гранатам, 6 480 патронов различного калибра, 3 штык-ножа, дрон и другие боеприпасы. А в городе Шуша, Физулинском и Ходжалинском районах обнаружены и изъяты 13 автоматов, 2 гранатомёта, пулемёт и 60 патронов различного калибра.

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