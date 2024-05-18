Более 250 гектаров освобожденных территорий очищено от мин

В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск армии Азербайджана в мае текущего года было полностью очищено от мин более 254 гектаров освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили в субботу Day.Az в минобороны Азербайджана, на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 37 583 гектаров освобожденных территорий.

"В целом, было обнаружено 10 463 единиц противопехотных, 3 318 единиц противотанковых и 12 814 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Необходимые меры по инженерному обеспечению, при которых основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры продолжаются в соответствии с планом", - говорится в сообщении ведомства.

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