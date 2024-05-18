Важно, чтобы азербайджанская делегация вернулась в ПАСЕ

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о важности возвращения азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом министр заявил в интервью Apha News.

"ПАСЕ - не клуб единомышленников, тут должны быть представлены все. Если есть причина для беспокойства или критики в отношении какой-то страны, вы должны взаимодействовать напрямую. Я считаю, что европейские политики недостаточно храбры. Легко критиковать других, когда их там нет. Почему бы не делать это напрямую, в рамках этой же организации?" - сказал венгерский министр.

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