Освобождение и возрождение Карабаха: историческая миссия Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля "Агалы" в Зангиланском районе. Кроме того, глава нашего государства заложил сегодня фундаменты сел Беюк Марджанлы, Кархулу, Машанлы и Сарыджалы Джебраильского района. Это был очень важный шаг в плане ускорения процесса возрождения освобожденных территорий Азербайджана.

Хочу напомнить, что уже 27 сентября 2020 года, то есть в первый же день 44-дневной войны, Беюк-Марджанлы и нескольких других сел вернулись под контроль Азербайджана. Так началась победоносная реализация операции "Железный кулак", которая завершилась военно-политическим триумфом нашей страны и подписанием в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. По его условиям, Лачинский район был освобожден от оккупации и передан Азербайджану. Вдоль Лачинской дороги был размещен российский миротворческий контингент.

Вспоминаю обо всем этом вовсе не случайно. Ведь именно в этот день, но 32 года назад произошло поистине трагическое событие. В ночь с 17 на 18 мая 1992 года противник, перешедший в наступление с территории, именуемой Туршсу (город Шуша), и Горисского района Армении, захватил Лачинский район Азербайджана. Большая часть сил врага проникла в район через так называемый Лачинский коридор.

Стоит напомнить, что если в 1988 году численность населения Лачинского района составляла 258 тыс. 229 человек, из которых 90% составляли азербайджанцы, то к моменту оккупации района там оставалось свыше 63 тысяч людей, которые после 17-18 мая 1992 года, также вынуждены были покинуть свои родные дома и земли. При этом 264 человека погибли, 64 пленены, сотни людей стали инвалидами. В результате оккупации Лачинского района были потеряны 1835 квадратных километров территории, 122 села, разрушены десятки промышленных объектов, а материальный ущерб, нанесенный району во время оккупации, превышает 7 миллиардов долларов.

В зоне оккупации остались 8950 зданий, в том числе семь промышленных предприятий и строительных организаций, 471 учреждение, 154 школы и сотни культурно-исторических памятников. При этом, оккупация района имела стратегический характер для армян, поскольку самый короткий путь, соединяющий Армению с Карабахом - Лачинский дорога, проходит отсюда. Через нее, в течении 28-и лет, перевозились военные и хозяйственные поставки.

К счастью, благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также благодаря героизму, смелости и отваге наших военнослужащих враг был разгромлен в ходе 44-дневной войны. Кроме того, крайне важным событием является то, что регион, до указанного в трехстороннем заявлении срока, покинули российские миротворцы.

Они контролировали Лачинскую дорогу, но недавно флаг России в Лачине был снят. И это тоже был политический успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева, мастерски решившего вопрос, на котором очень любили спекулировать в Армении и иных странах мира. Спекулировали на сей счет и представители отечественной "радикальной оппозиции". Сейчас они оказались в поистине идиотском положении, ибо архивы не горят и примеры их лжи можно легко продемонстрировать азербайджанской общественности.

Ведь все видят, сколь стремительно развиваются освобожденные территории. Граждане Азербайджана с 27 апреля получили возможность посещать Шушу, Суговушан и Лачин на своих автомобилях в рамках программы "Великое возвращение". Как известно, процесс сдачи новых жилых и социально-образовательных объектов начался в селе Сус Лачинского района, в котором уже построены более 60 индивидуальных домов, средняя школа на 132 места и детский сад на 50 мест. В целом, в Лачине уже сдано много жилых домов, в которые вернулись истинные хозяева азербайджанской земли.

Кроме того, в Лачине был проведен международный форум на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованный в Университете АДА. В том форуме, напомню, приняло участие около 100 авторитетных экспертов, представляющих 30 стран мира. И все они смогли воочию увидеть возрождающийся Лачин. Также замечу, что V Летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за зеленый мир" будет организован с 1 по 7 августа 2024 года Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева на древней азербайджанской земле - в Лачине.

В лагере планируется участие более 100 молодых людей, проживающих в различных странах мира, в том числе азербайджанцев и представителей других народов. Вот так, с каждым днем, все более широко и массово протекает процесс развития освобожденных территорий. И совсем уже скоро весь мир увидит плоды сказочного возрождения и Зангиланского, Джебраильского районов нашей страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев превратит весь Карабахский экономический регион нашей страны в одно из самых красивых, комфортных для проживания мест на планете.