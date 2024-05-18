Председатель парламента Латвии прибыла в Азербайджан

Делегация во главе с председателем парламента Латвии Дайгой Миериней прибыла 18 мая с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги двух стран, спикера парламента Латвии Дайгу Миериню и возглавляемую ею делегацию встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Кямран Байрамов и посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов.