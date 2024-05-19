Председатель парламента Латвии прибыла в Физули

Делегация, возглавляемая председателем парламента Латвийской Республики Дайгой Миериней, прибыла в Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки гости ознакомятся с разрушениями, совершенными в Физули, который Армения удерживала под оккупацией почти 30 лет, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения района.

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