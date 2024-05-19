https://news.day.az/politics/1661279.html Председатель парламента Латвии прибыла в Физули - ФОТО
Председатель парламента Латвии прибыла в Физули - ФОТО
Делегация, возглавляемая председателем парламента Латвийской Республики Дайгой Миериней, прибыла в Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки гости ознакомятся с разрушениями, совершенными в Физули, который Армения удерживала под оккупацией почти 30 лет, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения района.
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