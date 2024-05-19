СOP29 может принести триллионы долларов для необходимого «зеленого» перехода

Если Азербайджану удастся добиться успеха в СОР29, который решит ключевые вопросы финансирования климата и принесет триллионы долларов развивающемуся миру для осуществления необходимого "зеленого" перехода, то это станет большим достижением.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian. Напомним, что климатическая конференции СОР29 пройдёт в Баку в ноябре этого года.

В статье подчеркивается, Азербайджан позиционируется как страна, находящаяся на перекрестке мира и может стать мостом между богатым Севером и бедным Югом, между Востоком и Западом, а также между производителями нефти и газа и странами-потребителями.

"Азербайджан - место, где в 1840-х годах были пробурены первые в мире нефтяные скважины. Нефть и газ приносят стране большие богатства.

Но сейчас государство переходит на возобновляемые источники энергии, намереваясь значительно расширить использование энергии ветра и солнца. Планируется построить интерконнектор по дну Чёрного для передачи этой низкоуглеродной энергии в Болгарию, Венгрию и Румынию", - пишет Guardian.

"Азербайджан хотел бы поделиться своим опытом. Мы хотели бы пригласить все страны, особенно производителей ископаемого топлива, принять участие в этом процессе. Потому что мы осознаём нашу ответственность. Мы думаем, что вместе сможем сделать гораздо больше", - приводит британская газета слова министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева.

"Нам необходимо обеспечить наличие и доступность финансирования, - сказал Бабаев. - Доноры из развитых стран должны очень внимательно выслушать позицию развивающихся государств".

Автор отмечает, что на конференции СОР29 акцент будет сделан на том, чего не хватает сторонникам действий - финансы. Чтобы сократить выбросы парниковых газов, сделать существующую в мире инфраструктуру более устойчивой к экстремальным погодным условиям, осуществить "зеленый" переход, необходимый для удержания глобальной температуры в пределах 1,5 С от доиндустриального уровня, требуются огромные инвестиции.

Согласно докладу, подготовленному экономистами Стерном и Верой Сонгве, для осуществления необходимых изменений к 2030 году развивающимся странам, за исключением Китая, потребуется ежегодно выделять около 2,4 трлн долларов.

Главная задача CОР29 - установить "новую коллективную цель" для такого финансирования. Директор аналитического центра Power Shift Africa Мохамед Адоу считает, что эти средства могут изменить ситуацию в борьбе за приемлемый для жизни климат.

"Для борьбы с климатическим кризисом необходимы две вещи: политическая воля и финансовые инвестиции. Во многих странах глобального Юга политическая воля есть - не хватает только инвестиций", - сказал он.

Финансирование недоступно для таких стран, как Замбия, население которой страдает от сильного голода из-за самого засушливого сезона. Министр окружающей среды Коллинз Нзову сказал: "Африка вносит незначительный вклад в изменение климата. Наши выбросы CO2 почти ничтожны. И все же последствия для континента крайне серьезны".

Мальдивы, где последствия повышения уровня моря угрожают жизни островных жителей, тоже остро нуждаются в инвестициях. Но министр экономики Мохамед Саид говорит, что государство, как и другие уязвимые страны, слышат в основном отговорки и не получают помощь.

Проблема для Азербайджана и ООН заключается в том, что, хотя на CОР29 лежит ответственность за финансовое урегулирование, рычаги находятся в другом месте. Всемирный банк - крупнейший мировой институт финансирования развития, но в глазах многих бедных стран в последние годы он потерпел неудачу в области финансирования климата. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли призвала реформировать Всемирный банк и сделать его более гибким донором.

Определение того, какие страны являются развивающимися, остается неизменным с 1992 года, но с тех пор многие государства с развивающейся экономикой быстро выросли по уровню доходов. Если бы соглашение по климату составлялось сегодня, то казалось бы абсурдным включать Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Сингапур, Южную Корею и другие государства с высоким доходом на душу населения, во многом благодаря нефтяному богатству, в один ряд с такими странами, как Чад, Буркина-Фасо и Бангладеш.

Комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра настаивает на необходимости расширения круга стран-доноров. "Мы больше не можем прятаться за логикой развитых и развивающихся стран, - сказал он. - Мы должны перейти к парадигме ответственности". В качестве примера он назвал страны Персидского залива, Сингапур и Китай.

Война в Украине и конфликт в Газе также будут отбрасывать тень. Азербайджан получил председательство в CОР29 только на заключительных этапах CОР28, после того как кандидаты из Восточной Европы, включая Румынию и Болгарию, были заблокированы Россией.

Если Азербайджану удастся добиться успеха в СОР29, который решит ключевые вопросы финансирования климата и принесет триллионы долларов развивающемуся миру для осуществления необходимого "зеленого" перехода, то это станет большим достижением.

Безусловно, CОР29 может добиться важного прогресса и открыть путь к глобальному финансовому урегулированию, которое убедит развивающиеся страны в том, что их потребности признаются.

"Давайте посмотрим правде в глаза, - сказала бывший президент Ирландии и Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон. - С каждым саммитом СОР мы делаем всё, что можем. Этого, конечно, никогда не бывает достаточно. Но мы делаем всё, что в наших силах".