Сахиба Гафарова выразила соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммеду Багеру Галибафу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахи и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщили в понедельник Day.Az в парламенте Азербайджана, председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования в связи с этой тяжелой утратой председателю Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммеду Багеру Галибафу, пожелав от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса терпения и стойкости семьям и близким погибших, дружественному и братскому иранскому народу.

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