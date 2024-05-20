Названо количество мин, обезвреженных на освобожденных территориях за неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, за период с 13 по 19 мая 2024 года в ходе проведения работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 24 противопехотных и 11 противотанковых мин, а также 16 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин очищено 308,7 гектаров земли.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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