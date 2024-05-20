Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга сказала спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

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