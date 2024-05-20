"Это территория Азербайджана"

В Минюсте Армении ответили на обвинения в "незаконности выселения" граждан из их домов в селе Киранц в рамках делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ведомство отметило, что кадастровые сертификаты на недвижимость жителям тавушского села Киранц на границе с Азербайджаном в прошлом выдавались по ошибке.

Так ведомство отреагировало на недавнее интервью эксперта в области конституционного права Вардана Погосяна, данное одному из армянских СМИ.

В нем Погосян в качестве аргумента в пользу "незаконности выселения" местных жителей из их домов в рамках делимитации границы с Азербайджаном заявлял, что у сельчан есть кадастровые сертификаты, а значит, эти территории якобы принадлежат Республике Армения.

"Нужно зафиксировать, что государственная регистрация соответствующих прав совершена на основе неверных данных. Эта регистрация не может быть правовой основой для утверждений, будто данные участки являются частью суверенной территории Армении", - отметили в Минюсте.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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