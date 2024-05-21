Как попрошайка Григорян катарцев рассмешил

Автор: Мехти Ахмедзаде

Небезызвестный своими шарлатанскими маневрами секретарь совбеза Армении Армен Григорян отправился сегодня в Доху, где провел встречу со своим коллегой, заместителем Генсека Совета нацбезопасности Катара Хамадом Камисом аль-Кубайси.

Обсуждал он с умным видом перспективы развития армяно-катарских отношений, возможные пути сотрудничества в области экономики (поехал, видимо, в первую очередь деньги клянчить), безопасности и региональных вопросов, а также ситуация в области региональной безопасности.

Какие перспективы могут быть у Дохи с Ереваном абсолютно непонятно, ибо в тупиковый проект под названием "Армения" никто не будет вкладывать никакие суммы и даже копейки, учитывая то, что предложить армянам богатым катарцам в экономическом плане абсолютно нечего.

Григорян может и рассказывал катарскому коллеге о том, насколько перспективна его страна, но на самом-то деле все обстоит в точности да наоборот, ведь армянская экономика находится в самостагнации на протяжение последних десятилетий ввиду оккупации 20% территорий Азербайджана.

Политика агрессии против соседа привела Ереван к тому, что он по своей же вине остался один на один со своей дряхлой экономикой, развитие которой не наблюдается до нынешнего дня.

У Армении нет нефти, нормального сырья. Единственное, что она может предложить, так это свои дороги, которые и так находятся в ужасном состоянии. Но и то это невозможно без реализации Зангезурского коридора и подписания мирного договора с Азербайджаном. Только в этом случае, когда Ереван прекратит свою бессмысленную политику шаг вперед два назад и подпишет все бумаги, у Армении появится шанс возрождать экономику и иметь шанс быть интересной для Катара, да и вообще любой страны. Максимум, что сегодня сумел сделать Григорян - это рассмешить своего коллегу.

А пока упрямство Еревана так и будет губить армянскую экономику, сколько бы официальные лица ни клянчили деньги тут и там.