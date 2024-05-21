Маразм крепчал: анекдот о том, как Роберт Кочарян и дашнаки президента США назначали

Автор: Акпер Гасанов

Есть старый, как еще говорят в таких случаях, "бородатый" анекдот. Чудом дозвонившийся до "армянского радио" житель заброшенного армянского села интересуется: "Что лучше - полететь на Луну или на Марс?". "Армянское радио" переспрашивает: "А на Мальдивах вы уже были?". Этот анекдот мне вспомнился в связи с публикацией в телеграм-канале "Баграмян 26", который известен, как рупор действующей армянской власти.

Сразу замечу, что тамошние публикации часто поднимают настроение - смешные они, демонстрирующие просто невероятную готовность составителей фейковых сообщений от данного телеграм-канала нести ахинею. Сейчас этот рупор армянской власти сосредоточился на противостоянии с "реваншистами", которые выдвинули на первый план предстоятеля Тавушской епархии, архиепископа Баграта Галстаняна.

Но, совершенно очевидно, что этот "святоша" играет роль тарана, а кукловодят им руководство ААЦ, второй президент Армении Роберт Кочарян и дашнаки. Соответственно,"Баграмян 26" уделят этому триумвирату лузеров немало внимания. Порой публикуется правда о выкрутасах каждого из этого трио в отдельности и про их совместное творчество. Но чаще всего авторов откровенно заносит.

Итак, по имеющейся у пашиняновского телеграм-канала информации, недавно посол России в Армении провел встречу с Р.Кочаряном и представителями АРФД, попросив их поддержки в вопросе избрания Трампа. Нет, есть анекдоты и гораздо более короткие. Например, такой: "Колобок повесился". Но, и данный анекдот, выдаваемый за эксклюзивную информацию, также запоминается неуемной фантазией ее авторов, rоторые решили ни в чем себя не ограничивать.

В итоге, было у этого анекдота продолжение.

"Согласно послу, армянские организации имеют в США большое влияние и могут обеспечить большое количество голосов в пользу подходящего им кандидата".

Снова, после прочтения предложения от "Баграмян 26" понимаешь, что перед тобой те, кого в советское время именовали массовиками-затейниками. Впрочем, и это был еще не конец данной истории.

"Мы могли бы проигнорировать эту информацию, если бы не заметили, что представители АРФД в США действительно делают все для победы Трампа, совершенно игнорируя интересы Армении. А какое воздействие окажет на Армению избрание друга Алиева и Эрдогана - Трампа, нетрудно догадаться", - заканчивают свое повествование авторы поистине анекдотического сообщения.

Они явно действуют, согласно советской житейской мудрости: "Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец".

Это, конечно, их право. Но, еще один известный киношный персонаж утверждал, что дома нужно держать и мясную закуску. В любом случае, предлагаю детально обсудить степень погружения авторов этого сообщения в мир фантазий, не имеющих к реальности никакого отношения. Начнем с того, что они попытались представить свое сообщение, как некий инсайд, не называя вроде бы его источников. Понятно, что это был "слив" от кураторов данного телеграм-канала. Но не понятно, почему "Баграмян 26" решил выставить в столь нелепом свете посла России в Армении?!

Они, по сути, назвали именно его источником тиражируемой информации. Получается, что посол России в Армении идет к Р.Кочаряну и дашнакам, а потом рассказывает о факте встречи и ее содержании пашиняновскому рупору. Чем не анекдот? Прямо не российский посол получается, а боец невидимого фронта, внештатно подрабатывающий на действующую армянскую власть и ее информационную обслугу.

Но еще более забавно было узнать о том, что именно, по версии "Баграмян 26" обсуждали российский посол и Роберт Кочарян с дашнаками. Согласно свежему анекдоту, который преподносится, как важная новость, данное трио составляло план по приходу к власти в США Дональда Трампа. Бедные США! Там даже не подозревают, в чьих, оказывается, руках находится судьба президентских выборов в этой стране, имеющей наглость претендовать на мировую гегемонию!

Не у американских СМИ, политтехнологов и политиков все надо спрашивать, а идти прямо к Роберту Кочаряну и дашнакам. Они все сделают красиво. Ибо, у них руки длинные. Да и вообще, пора уже переименовать США. Это, получается, Соединенные Штаты Армении! И Глендейл - столица этого "государства". Осталось только послать в США архиепископа Баграта Галстаняна, чтобы он прошел пешком из Глендейла до Вашингтона.

Канадский паспорт у Галстаняна есть и потому он смело, по указанию Кочаряна и дашнаков, может совершать свой новый поход, в финале которого этот "святоша" может дать действующему американскому президенту Байдену час на добровольную отставку. А потом еще час, день, неделю, месяц. Ну и про ноги в бинтах важно не забыть - их демонстрация может стать весомым аргументом в пользу голосования за Трампа.

Правда, в конце концов все эти потуги могут оказаться напрасными. Ведь, опровергая самих себя, "Баграмян 26" констатирует, что победа Трампа на руку Азербайджану и Турции. Соответственно, можно ждать продолжения этого анекдота. Не удивлюсь, если он будет состоять в том, что Р.Кочаряна и дашнаков объявят "работающими на Баку и Анкару". Мы же помним поговорку про пьянку и огурец. При этом, напоследок, возникает простой вопрос - как могут влиять на ситуацию в США те, кто не могут повлиять на ситуацию в Армении? Но, это уже из серии серьезных разговоров со взрослыми людьми. А перед нами наследники традиций "армянского радио".