ЦИК Азербайджана подвел итоги процесса по составлению и уточнению списка избирателей

Сегодня после ознакомления с условиями печати и хранения списков избирателей состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании был рассмотрен вопрос о пересмотре, утверждении и обнародовании постоянных списков избирателей.

Члены ЦИК отметили, что с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий процесс уточнения списков и проделанная работа еще более совершенствуются, повышается эффективность. На заседании была представлена подробная информация об обширной деятельности в этой сфере, осуществленной с начала текущего года до конца мая.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов выразил благодарность министерствам внутренних дел и юстиции, местным органам исполнительной власти и другим соответствующим структурам за активную поддержку по процессу уточнения списков избирателей.

На заседании было решено объявить работу по составлению и уточнению списков избирателей на 2024 год завершенной и направить списки в соответствующие окружные избирательные комиссии для утверждения участковыми и окружными избирательными комиссиями, поручить соответствующим окружным избирательным комиссиям работу по утверждению составленных списков избирателей в порядке и сроки, установленные законодательством, путем составления через государственную автоматизированную информационную систему постоянного списка избирателей по Азербайджанской Республике, а после утверждения с учетом требований Избирательного кодекса было принято решение о его публикации путем размещения на сайте ЦИК.

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