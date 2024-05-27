Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики, которое состоится 31 мая 2024 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, повестка заседания включает 9 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения".

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе"" (третье чтение).

5. Законопроект "О внесении изменений в "Положение о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 марта 2002 года № 283-IIQ" (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (первое чтение).

7. Законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" и "О рекламе".

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)".

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона № 858-VIQ Азербайджанской Республики от 11 апреля 2023 года "Об электроэнергетике".

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