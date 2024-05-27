Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог примет участие в COP29 в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

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