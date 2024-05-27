https://news.day.az/politics/1663474.html Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку
Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог примет участие в COP29 в Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре