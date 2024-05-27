Скоро начнется подготовка к открытию генконсульства России в Ханкенди

Россия рассчитывает на поддержку Азербайджана в подготовке к открытию генконсульства РФ в Ханкенди, она начнется в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией Милли меджлиса (парламента) Азербайджана во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку", - сказал сенатор в ходе встречи, обращаясь к азербайджанским коллегам.

По его словам, было бы идеально открыть это генконсульство в 2024 году. "Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии", - добавил Карасин.

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