Французский срам, безуспешно прикрываемый ложью

Автор: Акпер Гасанов

Осуществляемая Францией кампания против Азербайджана, озвучиваемые ею неуместные заявления и провокации не останутся без ответа. Пусть французская сторона будет в этом уверена. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о том, что французская сторона назвала Азербайджан "диктатурой".

Вопрос моих коллег, вне всякого сомнения, был уместным и справедливым. А комментарий Гаджизаде должен стать этаким последним предупреждением для официального Парижа, представители которого слишком часто позволяют себе заявления, не имеющие никакой доказательной базы, оскорбительные по форме и содержанию. И традиция эта была заложена действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Никогда прежде, даже в период сильного расхождения во взглядах между Парижем и Баку, мы не слышали от президентов Франции откровенной и наглой лжи про Азербайджан. А Макрон солгал бесцеремонно, нагло и не извинившись за свою ложь, когда с него за нее спросили. Да, это именно он, как мы все помним, в ходе 44-дневной войны, из кожи вон лез, дабы воспрепятствовать победному шествию азербайджанской армии, громившей армянских оккупантов.

Причем, президент Франции не постеснялся даже растиражировать миф армянской пропаганды об участии неких "наемников из стран Ближнего Востока" на стороне Азербайджана. Плохо себе представляющий реальный расклад сил в регионе Южного Кавказа, не осознающий уровня боеспособности азербайджанской армии Макрон сморозил откровенную чушь. А когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригвоздил его к позорному столбу, потребовав привести доказательства сказанного, месье Эммануэль предпочел занять позу страуса.

И совершенно прав Гаджизаде, когда напоминает о том, что французская сторона не только не извинилась за столь безответственные и неприемлемые заявления, но даже расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в Le Point и других местных французских СМИ. "Кампания против Азербайджана под видом "демократии" является попыткой скрыть провал внешней политики Франции", констатировал он.

Действительно, имеет смысл напомнить про деятельность Франции, которая пытается преподать миру "урок демократии", такие, как нарушения международного права, неоколониальная политика, расизм, дискриминация, исламофобия и ограничение прав человека. И это не только позиция Азербайджана. Как пишет обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер, беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции указывают на постепенный развал французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне.

Британский журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно-территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.

"Французский президент на этой неделе вернулся на острова , чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах", - заметил журналист.

Он предполагает, что Макрон не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель.

Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование.

"Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части", - заключил он.

Кроме того, влиятельное британское издание The Times в своей статье также обратило внимание на влияние жестокой колониальной истории Франции на политику этой страны в Новой Каледонии и заявило, что это стало самым серьезным кризисом за время президентства Эммануэля Макрона.

"История колониальной жестокости Франции оказывает сильное влияние на ее сегодняшнюю политику. Обида и упреки, которые она вызвала в Новой Каледонии, где за почти две недели гражданских беспорядков погибли семь человек, включая двух полицейских, превратились в один из самых серьезных кризисов за время президентства Макрона", - подчеркивается в статье.

В ней также упоминается о том, что французы завладели островом в 1853 году, когда Наполеон III объявил эту территорию частью империи, а затем превратил ее в исправительную колонию.

"Десятки тысяч заключенных были отправлены на работу в никелевые шахты и на плантации. Канаков согнали в резервации. Сегодня эта территория как никогда глубоко расколота между канаками, требующими повторного голосования в надежде выйти из объятий Франции, и белыми поселенцами, калдошами, которые хотят остаться частью Франции", - констатирует The Times.

Как видим, есть огромное количество обоснованных доказательств того, что Азербайджан никак не причастен к тому, что происходит в заморских владениях Франции, сам факт наличия которых является яркой иллюстрацией того, насколько не уместен обвинительный тон, выбранный официальным Парижем. Там банально забыли о том, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди. Макроновская Франция запомнилась не только игнорированием этой прописной истины, но и огромным пластом примитивной лжи, фиговым листком которой она безуспешно пытается прикрыть свой срам.