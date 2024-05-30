https://news.day.az/politics/1664285.html Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области
Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области
30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских.
Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-российское стратегическое партнерство находится на высоком уровне в различных сферах.
Стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Ульяновской областью.
Также были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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